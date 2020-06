Po navedbah tožilstva, kot jih na spletu navaja nemški Deutsche Welle, so "odgovorni za skoraj sto umorov", pa tudi za številna mučenja, pregone in prisilna izginotja. Kot so pojasnili, je obtožnica v desetih točkah "rezultat dolgotrajne preiskave", in verjamejo, "da lahko vse obtožbe dokažejo brez utemeljenega dvoma".

Thaci je bil eden od vojaških poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova (OVK), ki se je v času konflikta v letih 1998-1999 borila za samostojnost Kosova in proti tedanjemu režimu srbskega predsednika Slobodana Miloševića.

Omenjeno posebno sodišče s sedežem v Haagu je začelo delovati poleti 2018 in se ukvarja z vojnimi zločini, ki naj bi jih med letoma 1998 in 2000 domnevno storili pripadniki OVK.