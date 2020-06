Afera Ibiza je maja lani pretresla avstrijsko politiko. Takrat se je v javnosti pojavil videoposnetek, ki je nastal na Ibizi, v katerem takratni vodja svobodnjakov Heinz-Christian Strache domnevno nečakinjo ruskega oligarha posredno nagovarja h korupciji.

Po aferi je Strache odstopil tako kot podkancler kot tudi vodja svobodnjakov, posledično je razpadla tudi takratna koalicijska vlada med FPÖ in ÖVP. Slednja je vlado po novih volitvah oblikovala z Zelenimi.

Strache je v posnetku govoril tudi o tajnih političnih donacijah večjih avstrijskih podjetij. Med drugim je omenil vodilno igralniško skupino Novomatic, zaradi česar so opozicijske stranke posumile v obstoj določenih uslug v zameno za finančne donacije. Sporno pa naj bi bilo tudi imenovanje politika iz vrst FPÖ na vodilno mesto v z Novomaticom povezani skupini kazinojev.

A kot je danes zatrdil Kurz, njegova stranka ne sprejema donacij od podjetij, ki se ukvarjajo z igralništvom ali orožjem. Poudaril je tudi, da ni bil vpleten v imenovanja, ki jih preiskuje parlament.

Nekoliko se je zaslišanje zapletlo, ko so poslanci iz vrst socialdemokratov in stranke Neos od njega zahtevali, da komisiji preda podatke o sestankih iz svojega koledarja in sporočila s svojega prenosnega telefona.

Kancler je to zavrnil, češ da je vso relevantno gradivo že predal, poleg tega pa da sporočila, ki si jih je izmenjal s Strachejem, ne obstajajo več. Bodisi on bodisi njegovi sodelavci namreč njegova sporočila redno brišejo, je pojasnil po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Kurz je doslej najvišji predstavnik, ki je bil zaslišan v okviru komisije o aferi Ibiza. Preiskava naj po pričakovanjih ne bi prinesla večjih razkritij, po mnenju nekaterih sodelujoči pa bi lahko imela odvračalni učinek glede spornih političnih praks, piše nemška tiskovna agencija dpa.