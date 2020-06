Kot danes poroča Delo, bodo policist paralizatorje tipa Taser X2 začeli na terenu uporabljati z začetkom prihodnjega tedna. Pri tem bodo opremljeni tudi s kamero, ki bo ves čas aktivna, vsaka uporaba paralizatorjev pa bo zabeležena. Doslej je usposabljanje za uporabo paralizatorjev opravilo 237 policistov iz 20 policijskih enot, po navedbah generalne policijske uprave pa bodo razdeljeni sorazmerno glede na število policistov v posamezni policijski upravi in operativno problematiko.

Čeprav so v policiji doslej zagotavljali, da bodo za začetek za uporabo električnih paralizatorjev izbrali le najizkušenejši kader, ki najpogosteje izvaja interventne naloge v intervencijskih skupinah, mobilnih kriminalističnih oddelkih in policiste specialne enote, pa zakonodaja omogoča, da bodo lahko novo orožje uporabljali zoper vsakogar. Izključene ne bodo niti najbolj ranljive skupine, kot so otroci, nosečnice, vidno bolni, starostniki in invalidi, čeprav so v teh primerih v zakonu predvideni strožji pogoji za uporabo.

Uporabo električnih paralizatorjev je sicer uzakonila že vlada Mira Cerarja, kot razlog za njihovo uporabo pa navedla domnevne potrebe po lažjem varovanju meje.