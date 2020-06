Kot so v sindikatu zapisali v današnji izjavi, ogorčeni opažajo, da so ob ponovnem sproščanju javnega prometa ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja - varnostna razdalja ob vstopu v vozilo, uporaba razkužila in zaščitnih mask - padli izključno na pleča voznikov.

Poudarjajo, da so že pred epidemijo opozarjali, da je delo voznika zelo specifično in nevarno, poleg ostalih dejavnikov so izpostavljeni neposrednemu stiku s potniki, pri tem pa naj bi prihajalo do vse več verbalnih in tudi fizičnih napadov nanje.

Sindikat je sicer že aprila lani predlagal popolno fizično ločenost voznika od uporabnikov, vzpostavitev statusa voznika kot uradne osebe in uvedbo brezgotovinskega poslovanja. Ti ukrepi so v tujini že zaživeli in se izkazali kot učinkoviti, navajajo.

Od delodajalcev v cestnem potniškem prometu, pristojnega ministrstva in zdravstvene stroke zdaj pričakujejo, da v avtobusih nemudoma zagotovijo varno in zdravo okolje, tudi s prisotnostjo tretje osebe in ukinitvijo gotovinskega poslovanja, ter varne in zdrave delovne pogoje za voznike. Če do bistvenih premikov ne bo prišlo v kratkem, bodo »prisiljeni poseči po preostalih oblikah delavskega boja«, so napovedali.