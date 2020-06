Marić je dejal, da so poplave poškodovale številne ceste in da je prekinjen promet na več regionalnih in lokalnih cestah. Potrdil je, da pri sanaciji škode sodeluje tudi srbska vojska, ki ocenjuje možnosti za postavljanje pontonskih mostov tam, kjer so poplave porušile mostove.

Reševalci domnevajo, da sta zakonca iz vasi Studenica nedaleč od Kraljeva utonila, medtem ko sta skušala zapustiti svojo hišo. Reševalci se zaradi visoke vode niso uspeli približati njuni hiši. Ko je to uspelo s pomočjo helikopterja pripadnikom posebne policijske enote srbske policije, v hiši niso našli nikogar, so pojasnili.

Iz zahodne Srbije, ki so jo poplave najbolj prizadele, prihajajo novice o poplavljenih hišah, kmetijskih površinah in infrastrukturi, predvsem cestah. Ponekod je padlo tudi do 110 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo naraščanje voda in izlivanje rek, so poročali. Območje je poplavilo več rek, kot so Ibar, Ljubovidja, Jadar in Skrapež, so poročali srbski mediji, ki so objavili tudi fotografije in video posnetke visokih rek. Poplavljena območja je v torek obiskala srbska premierka Ana Brnabić. Napovedala je, da bo srbska vlada storila vse, da bi prizadetim čim prej nadomestili škodo zaradi poplav.