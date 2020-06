»Nemogoče si je predstavljati, kakšen bi bil svet, če ga Rdeča armada ne bi branila,« je v nagovoru vojakom, ki so ga prenašali tudi po televiziji, povedal Putin. Sovjetski vojaki so »evropske države osvobodili izpod zavojevalcev, končali tragedijo holokavsta, rešili nemško ljudstvo pred nacizmom in njegovo smrtonosno ideologijo,« je poudaril ruski predsednik. »Naša dolžnost je, da to ohranimo v mislih,« je dodal. Ruse je spomnil, da je glavno breme boja proti nacizmu padlo na Sovjetsko zvezo.

Na paradi je sodelovalo okoli 14.000 vojakov iz 13 držav. Predstavili so starodobno vojaško opremo in tudi najsodobnejšo rusko vojaško opremo. Vojaki so med drugim predstavili nove metalce ognja, tanke in raketne sisteme zemlja-zrak. Današnja parada je sicer potekala na 75. obletnico prve parade zmage po vojni 24. junija 1945. To je bil tudi prvi večji javni dogodek, na katerem je sodeloval Putin od izbruha koronavirusa. V javnosti se je sicer pojavil 12. junija na slovesnosti dviga zastave na prostem. Parada bi morala tradicionalno potekati na dan zmage 9. maja, vendar so jo zaradi covida-19 preventivno preložili na danes.