»Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe. Moja družina in jaz se tu počutimo izjemno udobno, Leipzig je za nas postal drugi dom,« je dejal Kampl in poudaril: »Kljub moji dolgotrajni poškodbi mi je klub vedno jasno govoril, da imamo v naslednjih nekaj letih še veliko skupnih načrtov in mislim, da sem to zaupanje lahko upravičil takoj po vrnitvi na igrišča.«

V Solingenu v Nemčiji rojenega nogometaša v tem saškem klubu zelo cenijo. »Kevin je absolutno eden izmed naših vodilnih igralcev in zelo pomemben dejavnik v moštvu in predvsem zunaj igrišča,« je dejal športni direktor RB Markus Krösche. Pohvalil je vsestranskega igralca, da je »izjemno pomemben za našo igro«.

Slovenec je to sezono nastopil le na 12 tekmah (dva gola, dve podaji), na katerih je po mnenju kluba vseeno dokazal, kako pomemben je za mlado ekipo s kakovostjo in z izkušnjami. Kampl je nogometno kariero začel pri Bayerju iz Leverkusna. Med letoma 2012 in 2014 je igral za avstrijski klub Red Bull Salzburg, kjer je na 72 tekmah zadel 18-krat. V zimskem prestopnem roku 2014/15 pa je prestopil k nemškemu prvoligašu Borussii Dortmund, kjer je zadel že na prvi tekmi, sicer prijateljski. Avgusta 2015 se je vrnil k lekarnarjem, v tem času je njegova vrednost poskočila na deset milijonov evrov. Nekdanji slovenski reprezentant se je nato 31. avgusta 2017 pridružil Leipzigu, podpisal je štiriletno pogodbo v prestopu, vrednem 20 milijonov evrov.