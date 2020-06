Z dosedanjimi ukrepi so po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pomagali tudi ranljivim skupinam, tako upokojencem kot prejemnikom denarne socialne pomoči, študentom in tistim, ki so v času epidemije čakali na delo. Izpostavil pa je tudi bon za kapacitete v turizmu, ki se je izkazal za zelo uspešnega.

Nasploh je ideja o univerzalnem temeljnem dohodku po njegovih beseda vredna premisleka. Kot je opozoril, pa za zdaj niti pilotni projekti niso pokazali modela, ki bi bil dolgoročno finančno vzdržen in bi imel izrazito pozitivne posledice na družbo in na posameznike, ki bi ga prejemali.

Zato je Cigler Kralj naklonjen temeljiti javni razpravi na to temo, a z natančno opredelitvijo univerzalnega temeljnega dohodka in vsemi izračuni. »Pričakovanja ljudi so velika. Nihče ne bi rad, da bi se mu položaj poslabšal zaradi spremembe koncepta socialne politike,« je dodal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Stranka LMŠ je namreč v ponedeljek v postopek DZ vložila predlog novele tretjega protikoronskega zakona, po kateri bi bili posamezniki, ki so imeli 13. marca v Sloveniji stalno prebivališče, od oktobra do decembra letos upravičeni do dohodka v višini 100 evrov na mesec. V LMŠ želijo s tem upočasniti upad BDP.