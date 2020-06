Močan potres je poškodoval številne stavbe tudi več sto kilometrov od epicentra in terjal najmanj šest smrtnih žrtev. Po navedbah oblasti je bilo v njem poškodovanih okoli 500 stanovanjskih zgradb, štiri bolnišnice in 15 zdravstvenih domov, štiri šole in 51 zgodovinskih spomenikov, prišlo pa je tudi do izpada elektrike. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je sporočil, da kritična infrastruktura, kot so letališča in naftne rafinerije, v potresu ni bila poškodovana.

Najhuje jo je sicer skupilo obalno mesto La Crucecita, kjer je bilo poškodovanih več kot 200 stavb. »Vse smo v trenutku izgubili,« je za tiskovno agencijo Reuters dejal lastnik trgovine Vicente Romero. Potres so čutili tudi v okoli 700 kilometrov oddaljeni prestolnici Ciudad de Mexicu, kjer so številni ljudje v paniki zbežali na ulice in v parke

Mehiški seizmološki urad je v uri po potresu zabeležil 147 popotresnih sunkov, med katerimi je imel najmočnejši magnitudo 4,6. Tihomorski center za opozarjanje pred cunamiji je preklical opozorilo, ki ga je izdal pred popotresnimi valovi.

Potres je bil sicer še močnejši kot tisti, ki je Mehiko prizadel pred tremi leti in v katerem je življenje izgubilo 370 ljudi.