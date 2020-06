V Sloveniji je bilo v torek opravljenih 1222 testov, potrdili pa so 7 okužb z novim koronavirusom. Novih smrti zaradi bolezni covid-19 včeraj ni bilo, v bolnišnično oskrbo pa sta morali dve dodatni osebi. Skupno je bilo v bolnišnični oskrbi do konca včerajšnjega dne 7 oseb, od tega sta bila dva bolnika na oddelku za intenzivno nego. V domačo oskrbo včeraj ni bil odpuščen nihče. Skupno je bilo v Sloveniji doslej potrjenih 1541 okužb, opravljenih pa je bilo že 95.387 testiranj. Število smrti bolnikov z boleznijo covid-19 ostaja 109.

- Kacin: Današnja epidemiološka slika je boljša od čerajšnje. Vlada se je seznanila tudi z oceno stanja v tujini. Na podlagi ocen je s seznama varnih držav umaknila Luksemburg in Črno goro. Zdaj sta v območju "rumenih držav". Na seznam "rdečih držav" je premaknila Potrtugalsko in Albanijo.

- Kacin: Veljavnost negativnega testa za novi koronavirus smo skrajšali s treh dni na dan in pol.

- Gantar: Vlada se je danes odločila za ponovno uvedbo obveznega nošenja mask v zaprtih prostorih in javnih prevoznih sredstvih ter obveznega razkuževanja rok.

- Gantar:V zadnjih dneh je bilo na meji izrečeno veliko ukrepov karantene. Bilo jih je okoli 2700. Gre za veliko številko, ki je v porastu. Zato dodatni ukrepi in razmislek o uvedbi prostovoljne aplikacije za spremljanje kontaktov v izogib dodatnemu zaostrovanju ukrepov, ki smo jim bili že priča v preteklosti.

- Gantar:Naprej spremljamo epidemiološko situacijo v naših sosednjih državah. Glede na to bomo tudi sprejemali dodatne odločitve glede režima na meji. V kolikor bi se to izkazalo za potrebno.

Vlada je z današnjo sejo poskušala pokazati, da v zvezi z ukrepi za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa še govori z enotnim glasom. Vladni govorec Jelko Kacin je včeraj napovedal, da danes predstavljeni ukrepi ne bodo drastični, omenil pa je tudi željo po vzpostavitvi centrov za karanteno za osebe, ki se v Slovenijo vračajo iz držav z rdečega seznama z velikim številom okužb. Omenjalo se je tudi možnost povratka obveznega nošenja mask v zaprtih prostorih.

Svojega včerajšnjega zadržanega stališča do potovanj vseeno ni v celoti spremenila. »Glede na objektivne podatke ne morem reči, da odsvetujem,« je danes povedala, a dodala: »Sem pa tudi že včeraj povedala, da kot državljan, kot človek, ki živim v Sloveniji, mislim, da bi lahko kakšen dopust na Hrvaškem letos tudi izpustili in ostali v sredini, ki jo poznamo, ker je tam najmanjša možnost, da bi do okužbe prišlo.«

Kacin in Fafangel sta včeraj sicer znova izpostavila tudi potrebo po vzpostavitvi mobilne aplikacije, ki bi opozarjala ljudi, če so prišli v stik z okuženimi. Učinkovitost teh aplikacij za zdaj ostaja nedorečena, saj je močno odvisna od števila ljudi, ki jih je pripravljena uporabljati oziroma s seboj ves čas nositi naprave, na katerih je aplikacija naložena. Dodatna težava nastane, ko je treba spremljati stike z osebami iz drugih držav.

Na drugi strani sta bila včeraj Kacin in vodja epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel . Trdila sta, da je stanje na Hrvaškem ta hip podobno kot v Sloveniji in da Hrvaška ostaja med varnimi državami. Kacin pa je Gantarjev nastop na 24ur celo označil za »premalo domišljen«. Da ne bi ostalo zgolj pri obračunu z ene strani, se je minister kasneje odločil odzvati na govorčevo izjavo. Na twitterju je zapisal: »Kacin se je v zadnjih mesecih veliko naučil o zdravstvu ... Čestitam!«

Prvi je sledil izjavam državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tine Bregant , ki je že prejšnji teden odsvetovala potovanja, in v oddaji 24ur v ponedeljek posvaril glede možnosti, da bi morali povratniki s Hrvaške v 14-dnevno karanteno, če se epidemiološko stanje pri nas in pri naših južnih sosedih poslabša. Potovanja je pred današnjim nastopom odsvetovala tudi Beovićeva.

Vlada je bila v zadnjem obdobju v komunikaciji z javnostjo o novem koronavirusu neusklajena in ponujala nasprotujoče se izjave. Prednjačila sta minister za zdravje Tomaž Gantar in vladni govorec Jelko Kacin .

Hrvaška poostruje ukrepe, v Srbiji včeraj 102 novi okužbi

O ukrepih bo danes razpravljal tudi hrvaški štab civilne zaščite. Cilj je predvsem zajezitev širjenja novega koronavirusa prek meja z Bosno in Hercegovino, Črno goro in Srbijo. Domnevno bodo spremenili tudi pogoje za vstop državljanov Kosova in Severne Makedonije. Hrvaški notranji minister in šef štaba Davor Božinović je včeraj povedal, da je večje število okužb na Hrvaškem v zadnjih dneh povezano s prihodi okuženih osebi iz vzhodnih sosednjih držav. Predvidena je tudi nova uvedba obveznega nošenja mask v javnih prostorih.

Na Hrvaškem se nadaljuje trend rasti novih okužb. Včeraj so jih našteli 30. Skupno je bilo od 18. junija do včeraj potrdili 89 dodatnih okužb z novim koronavirusom. Večinoma gre za osebe, ki so potovale v BiH, Srbijo in Kosovo, ali pa osebe s katerimi so imele neposredne stike.

V Srbiji so medtem včeraj potrdili 100 dodatnih okužb. gre za najvišjo številko od začetka maja. V torek so sicer testirali 6025 oseb, skupno pa to število znaša 13.092. V Črni gori, kjer so konec epidemije razglasili v začetku junija, so včeraj potrdili 5 novih okužb. Skupno število trenutno okuženih po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug znaša 59 oseb.