Znan pornografski igralec Ron Jeremy obtožen posilstev

Znan ameriški pornografski igralec Ron Jeremy je obtožen posilstva treh žensk in spolnega napada na četrto. V primeru obsodbe mu grozi do 90 let zapora. Tožilci so zahtevali, da mu sodišče odmeri varščino v višini 6,6 milijona dolarjev.