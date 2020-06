Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, bolj verjetne bodo v severni polovici Slovenije. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj.

Obeti: V petek bo delno jasno z možnostjo krajevnih ploh in posameznih neviht. V soboto bo sončno in vroče, predvsem v gorskem svetu bodo popoldne posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Skandinavijo in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka pa se od severa bliža Alpam in bo v prihodnjih dneh nekoliko vplivalo tudi na vreme pri nas.

Napoved vpliva vremena na počutje: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden, popoldne in zvečer pa se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.