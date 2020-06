Jugoslovanska ljudska armada (JLA) in Josip Broz Tito so bili prepričani, da se tanki ne bodo ustavili, temveč bodo naredili red tudi v naši veliki državi, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika. Politični vrh v Sloveniji je imel v hipu strogo varovan tajni načrt. Ivan Maček Matija (kakorkoli, bi je hud slovenski nacionalist) je ukazal generalu in narodnemu heroju Bojanu Polaku Stjenki, da ob možnem napadu v Sloveniji takoj osami oficirje JLA, Edvarda Kardelja pa pošlje na skrivno lokacijo v Trst.

Če bi Sovjeti zasedli Jugoslavijo, je bil že vnaprej zagotovljen prevoz Kardelja v New York, kjer bi pred takratno Generalno skupščino Organizacije združenih narodov (OZN) napovedal konec socializma v Jugoslaviji, razglasil izhod Slovenije iz Jugoslavije in oznanil njeno samostojnost. Rusov nismo videli, bi bil pa čas, da se zgodovinsko razišče tajni načrt Ivana Mačka Matije, da se ustavi splošno pljuvanje po vsem, kar se je zgodilo pred osvoboditeljem Slovenije Janezom Janšo, ki se sicer trenutno vedno bolj zapleta v »garažno« prodajo še vedno dovolj žlahtnega slovenskega premoženja prav Čehom.

In prav Čehi so v zadnji tretjini 19. stoletja gospodarsko že kraljevali v Sloveniji, v kateri so ob tovarni Kolinska (s sedežem v češkem mestu Kolin) obvladovali industrijo prehrane, češki mojstri so vodili tekstilno industrijo na Gorenjskem, denarno poslovanje Slovenije pa so krojile številne češke banke – največja banka Slavija, Obrtniška banka, Centralna banka čeških hranilnic, Industrijska in celo Zemljiška banka.

Trije najvišje uvrščeni češki milijarderji (tajkuni, ki niso zafrčkali prigrabljenega kot naši nesposobneži, ki so bili poslani na preštevanje dolgov na Dob) si že nekaj časa sistematično ogledujejo, kaj je v Sloveniji še vrednega, kako pridi do donosnih dobrin. Zdaj že vedo, kako z lahkoto »nategniti« nesposobne in večinoma politično zanesene slovenske prodajalce, ki še vedno padajo na provizije. Politični konvertit, ki je iz udobja komunista direktno skočil v ekstremnega kapitalista Andrej Babiš je kljub mrkemu nasprotovanju rojakov postal češki premier. Babiš po funkciji predsednika vlade sodeluje tudi v Svetu Evrope, kjer se dobro razume z našim Janezom Janšo. Z Babišem pa se seveda dobro razume tudi najbogatejši Čeh Peter Kellner, ki je prek družbe CME vstopil v lastništvo Pop tv, ki je Janši velik trn v peti.

