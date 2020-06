Avgusta lani se je enoletna deklica v Prekmurju skoraj utopila v otroškem bazenu na domačem dvorišču, ko je njena mama zgolj za trenutek odšla v hišo. Deklica, ki je bila sprva v smrtni nevarnosti, je po bolnišnični oskrbi povsem okrevala. Utopitve so drugi najpogostejši vzrok smrti predšolskih otrok, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), zato naj odrasli v vse bolj vročih poletnih dneh nikar ne pozabijo na varnost v bazenih, jezerih, na morju in bregu ob vodi. Med letoma 2008 in 2018 se je pri nas utopilo šest otrok (v 161 utopitvah), najbolj ogroženi so otroci do treh let starosti, ki se največkrat utopijo ali skoraj utopijo v (domačih) bazenih.

Za malčke so nevarna tudi že večja vedra ali posode z zgolj nekaj centimetri vode. Taka tragedija se je pred dvema letoma pripetila v bližini hrvaške Koprivnice, ko je leto dni stara deklica med igro odmaknila pokrov z vedra, izgubila ravnotežje in v vodo padla z glavo naprej. Našla jo je 19-letna mama, ki je bila v drugem prostoru, reševalci so jo neuspešno oživljali. Malčke take starosti, kakor tudi slabe plavalce, je po nasvetih NIJZ treba imeti neprestano na dosegu rok, nevarnost pa preži tudi na starejše otroke, ki morda že znajo plavati. Obroči, rokavčki in jopiči ne zagotavljajo popolne varnosti, zato naj jih uporabljajo le pod nadzorom odraslega, za otroke priporočajo tečaj plavanja, za skrbnike pa tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja.

Pazite še, da vam mobilnik ali kaj drugega med varovanjem otrok ne preusmeri pozornosti, priporočljivo je še, da v tem času ne pijete alkohola. Nevarno je lahko tudi skakanje v vodo, zato je po pravilu vedno najprej treba preveriti njeno globino. tak