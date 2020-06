Družba bo tožbo proučila in storila vse potrebno za zaščito interesov Luke Koper, so zatrdili v Luki Koper, kjer so tožbo prejeli danes.

Podjetje IPS Projekt je ustanovila skupina podjetnikov, ki so ostali brez posla, ko je Luka Koper v letošnjem januarju dokončno prekinila dolgoletno sodelovanje s podjetji IPS. Kot je februarja poročal časnik Primorske novice, ima 13 družbenikov, ustanovljeno je bilo konec januarja, njegova glavna registrirana dejavnost pa so: drugi pravni posli.

Kaj natanko naj bi družbeniki, povezani v podjetje IPS Projekt, zahtevali od Luke Koper, takrat še ni bilo znano, je pa časnik ugibal, da bi utegnil njihov zahtevek temeljiti na razliki v plačilu za opravljene storitve, ki ga je Luka prej plačevala podjetjem IPS, in precej višjim zneskom (blizu 40 odstotkov več), ki jih zdaj za enake storitve plačuje agencijam za posredovanje dela.

Rešitev problematike delavcev pri luških podizvajalcih, t.i. izvajalcih pristaniških storitev (IPS), je bil eden glavnih izzivov uprave Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela, ki je mandat nastopila tik pred koncem leta 2017. Po nekajmesečnem usklajevanju je pripravila tristebrno rešitev, ki zdaj vključuje redne zaposlitve, delavce prek kadrovskih agencij in sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi podjetji.

Novosti so zaživele z letom 2019, ko so v vodstvu napovedali, da bo implementacija novega zaposlitvenega modela omenila povečanje stroškov dela za devet milijonov evrov letno, hkrati pa izrazili prepričanje, da novosti predstavljajo zakonit model ter obenem predvidevajo varovalke, ki naj bi preprečile nepravilnosti, ki so se pojavljale pri delu podjetij IPS.