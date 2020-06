Bolsonaro bo moral plačati po 2000 realov (342 evrov) kazni dnevno, če ne bo upošteval odločitve sodišča, je danes dejal sodnik Renato Borelli.

Obvezno nošenje maske velja za javne prostore, javni promet in trgovine v prestolnici Brasilia. Odločitev sodišča velja tudi za vse druge javne uslužbence.

V prestolnici je sicer že od konca aprila obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih, kasneje so uredbo guvernerja Ibaneisa Roche zaostrili, ko so predpisali globo v višini 2000 realov dnevno. Sodišče je današnjo odločitev sporočilo po pritožbi enega od odvetnikov v prestolnici zoper uredbo.

Brazilski predsednik je sicer ignoriral uredbo in hodil naokoli brez maske. Bolsonaro ne verjame, da je novi koronavirus nevaren in tako zavrača kakršnekoli preventivne ukrepe. Pogosto se udeležuje tudi različnih zborovanj, kjer objema udeležence in se z njimi fotografira.

Brazilija je ena najhuje prizadetih držav v pandemiji covida-19, saj je bolezni podleglo več kot 51.000 ljudi, okuženih pa je že več kot 1,1 milijona.