Zdaj pa me je sram. Sram, ker si je aktualna oblast popolnoma prisvojila praznovanje dneva državnosti in iz osrednje proslave izključila celo vrsto veteranskih organizacij, seveda predvsem tistih, ki so v 2. svetovni vojni z velikimi žrtvami pomembno tlakovale pot do samostojne države.

Da je Slovenija samostojna država, je zasluga dolge zgodovine uporov in bojev izjemno širokega kroga ljudi. Med njimi je bila cela vrsta kulturnikov in umetnikov, intelektualcev, znanstvenikov in brezštevilnih običajnih ljudi. Danes pa si peščica tako imenovanih osamosvojiteljev pripenja vse zasluge za samostojno Slovenijo.

Če smo se leta 1991 za kaj borili, je to odprta, poštena in svobodna družba, kjer bodo v blaginji sobivali ljudje različnega videza, izvora, prepričanja, vere in tako naprej. Zdaj pa postajamo družba izključevanja, sovražnega govora, nacionalizma, nestrpnosti do drugačnih in drugače mislečih, korupcije, številnih revežev ter militaristična in policijska država. Ne, za to se nismo borili!

Zato se bom v sredo, 24. junija 2020, udeležil alternativne proslave dneva državnosti na Prešernovem trgu. Tam bodo resnični predstavniki odprte, svobodne, demokratične in kulturne družbe. Nekateri, ki se bodo udeležili te proslave, so bili zelo aktivni že pred letom 1991, mnogi mladi pa pravi nasledniki upornega duha številnih generacij, ki so utrle pot slovenski državnosti.

Rok Kralj, Kamnik