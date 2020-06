Si blodnjavi politik(i) res lahko privoščijo prav vse, da si še v tretje vzame(jo) državo in državljane za talce svojih blodenj, da bomo še v tretje pol ducata let plačevali vsi državljane te pogubne, ekscesne in drage igrice, ki si jih ta politik(a) vedno znova privošči?

Sprašujem policiste kot državljane Slovenije in zaposlene v instituciji, namenjeni varovanju reda in miru večine državljanov: Kako je lahko zapoved politično nastavljenega direktorja, da delujete neprimerno proti svojim sodržavljanom, več kot pravičnost in sočutje, ki vam jo je podarila vaša mati, ko vas je rodila, in vam jo priučila država, ko vas je izšolala za vaše poslanstvo?

Sprašujem vodstvi sindikatov policije, ali je tako delovanje policistov za njih primerno, in če ni, zakaj ne podajo policistom smernic profesionalnega delovanja v duhu strokovnosti, etike in pravičnosti?

Sprašujem ceh pravnih strok, zakaj ne sproži postopkov pri uradnih in za to pooblaščenih institucijah države proti tem izmišljenim, nelegitimnim, nezakonitim, blodnjavim in predvsem razdruževalnim in dragim rabotam? Za vsako raboto posebej, tako kot delajo oni.

Sprašujem se, kaj bo sledilo. Mogoče bodo državljani, ki so kritični, v duhu bodočega kaznivega dejanja osumljeni in že kar obtoženi… kar tako, ker si to nekdo po svojem lastnem razumevanju lahko privošči?

Državljani Slovenije, razmišljajte s svojo glavo, mimo puhlih medijskih trobil. Začnite ceniti sebe, naravo in državo Slovenijo. Da skupaj premikamo gore, smo že dokazali. Mogoče je čas, da to ponovimo. Mirno, častno in odločno.

Brane Kostrevc, Dobrova