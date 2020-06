Enaindvajsetletni Kristjan Čeh postavlja izjemne mejnike slovenske atletike. Včeraj je na drugem mitingu lige Telekoma Slovenije v Mariboru disk vrgel kar 68,75 m ter krepko presegel dosedanji rekord, ki ga je postavil na začetku meseca v Domžalah (66,29 m). Ptujčanov dosežek je tretji najboljši v tej sezoni na svetu. Podoben met je varovancu Gorazda Rajherja uspel že na prvem mitingu pred enajstimi dnevi v Slovenski Bistrici, a je tedaj za las prestopil. Omenjeni dosežek je bil tudi daleč najboljši rezultat mednarodnega mitinga na stadionu Atletskega kluba Poljane.

Lanski mladinski evropski prvak do 23 let je izjemno pripravljenost pokazal že v drugi seriji, ko je najprej izboljšal državni rekord na 67,71 m. V četrti seriji mu je uspel rekorden met, odlično pripravljenost pa je potrdil v šesti seriji, ko je vrgel orodje 68,63 m. Preostali trije meti so bili neveljavni. Konstantna serija, ki jo je Ptujčan dosegel v Mariboru, dokazuje, da sta s trenerjem Gorazdom Rajherjem nadgradila pripravljenost, saj je Čeh dosegal konstantne daljave. V tej sezoni sta od slovenskega rekorderja disk vrgla dlje le svetovni prvak Šved Daniel Stahl (70,25 m – 21. junija v Helsingborgu) ter svetovni podprvak Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m – 8. februarja v Kingstonu).

»Na začetku sezone se še nisem zavedal, kakšne izide dosegam. Sedaj to že bolj čutim. Na treningih mi gre dobro in tekme to dokazujejo. Že takoj na začetku nastopa sem imel zelo dober met, že po izmetu sem to čutil. Potem pa še dva boljša. Ne vem, kjer so moje meje, bomo videli, kaj bo to prineslo čez nekaj let,« je za STA dejal Kristjan Čeh ter nadaljeval: »V nadaljevanju sezone me čakata dva mitinga v Avstriji, čaka me dvoboj z Avstrijcem Lukasom, ki ima tudi dober izid. Lepa tekma bo. Pred mano sta na svetovni lestvici le tekmovalca z zlatom in srebrom z lanskega svetovnega prvenstva v Dohi, a se s tem ne obremenjujem.« Z dosežkom je bil zelo zadovoljen tdui Gorazd Rajher: »Pomembno je, da se Kristjan igra, da uživa v tem, kaj dela in obenem izjemno napreduje.«