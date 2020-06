Skupščina Darsa, ki je v 100-odstotni lasti države, je tri predstavnike kapitala v nadzornem svetu družbe tako razrešila v manj kot letu dni po nastopu štiriletnega mandata. Tega so Božičnik, Čufer, Hudoklin in še predsednik nadzornega sveta Jože Oberstar in član Jožef Zimšek nastopili 12. septembra lani. Nadzorni svet je sicer za opravljeno delo v letu 2019 prejel skupščinsko razrešnico.

Novo imenovani nadzorniki Darsa se bodo tako v nadzornem svetu pridružili Oberstarju in Zimšku ter predstavnikoma zaposlenih Martinu Stožirju in Igorju Kolarju. Kot omenjeno, bodo vsi štirje štiriletni mandat nastopili v sredo.

Nadzorni svet Darsa sicer skladno s statutom družbe sestavlja devet članov, od tega so trije predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev Darsa, šest pa izvoli skupščina oz. Slovenski državni holding (SDH), ki opravlja pristojnosti skupščine.

Po menjavi nadzornikov so spet bolj glasna ugibanja o razrešitvi predsednika uprave Darsa Tomaža Vidica, ki so se vrstila že lani. Toda Vidic se je vse do izbruha koronavirusa, ki je močno zarezal v prihodke iz naslova prodaje vinjet, lahko pohvalil z dobrimi rezultati. S težavami se je medtem Dars soočal pri oddaji nekaterih javnih naročil, a je Dars pri tem doslej dosledno sledil zakonu, ki omogoča številne pritožbe v postopkih javnih naročil. Vidic je tako kot nadzorni svet za delo v lanskem letu prejel razrešnico.