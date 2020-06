Prejemniki priznanja Inženirska iskra 2020

Gimnazija Vič za idejo Ministrstvo za nadarjenost:

Preden začnemo kogarkoli učiti, ga moramo poznati. Učitelji Gimnazije Vič so tako ob strokovnjakih tudi mladim zaupali nalogo, da na nacionalnem strokovnem posvetu o nadarjenosti odgovorijo na izziv: »Koliko talentov je med nami?« Dijaki Ella, Peter, Danijel, Uma in Urška so z odgovornostjo samostojno prevzeli nalogo in novembra 2019 v Portorožu avtentično in duhovito predstavili svoje razumevanje dela z nadarjenimi. Zavrnili so etiketiranje ´nadarjenih´ in povezavo med nadarjenostjo in ocenami v šoli. Osvetlili so, kaj potrebuje mlad človek, da svojo nadarjenost razvije v talent. Prikaz srednješolcev, kakšne negativne posledice nosi družba, če nadarjenost mladega človeka ni prepoznana in v okolju ne obstaja sistem in kultura razvoj potencialov, je pustil prepoznaven odtis na posvetu. Razmišljanja Ministrstva za nadarjenost so glas mladih. Morda je lahko Slovenija prva država na svetu, ki ga sliši ter modrost mladih prelije v pomembne odločitve o tem, kako se učimo in razvijamo. S to ambicijo projekt Inženirke in inženirji bomo! Ministrstvu za nadarjenost Gimnazije Vič podeljuje priznanje Inženirska iskra.

Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj za prakso senčenja mladih v podjetjih: Inženir za en dan:

»Inženir mora biti vsestranski človek, ne le dober v svoji stroki, pač pa tudi pri timskem delu in komunikaciji kot tudi organizaciji dela. Izvedel sem, da je zelo pomembno, da med študijem ostaneš v stiku z ´realnim svetom´, se pravi, da delaš v kakšnem podjetju in s tem pridobivaš sprotne izkušnje. V službi je namreč drugače, kot te učijo na fakulteti in človek se mora znajti.« To je nekaj utrinkov, česa so se mladi lahko naučili v programu senčenja. Praksa senčenja Inženir za en dan je bila prvič izvedena na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj in v podjetjih LOTRIČ Meroslovje, Iskratel in Iskraemeco. Predstavlja izvirno, izvedbeno enostavno, a visoko učinkovito spoznavanje mladih z inženirskim poklicem. Dijakom je ponudila priložnost, da en dan preživijo v podjetju in v živo spremljajo delo inženirja. Na ta način so iz prve roke doživeli, kako izgleda delovno okolje inženirskega poklica in se spoznavali tudi z izzivi vodenja in sodelovanja. Vtisi dijakov in podjetij so bili ob zaključku vzajemno prežeti z navdihom in zadovoljstvom. Da je navdušenje nalezljivo in odmevno, dokazuje tudi visoko število letošnjih prijav za vpis na gimnazijo. Za žarišče pozitivnega inženirskega virusa projekt Inženirke in inženirji bomo! priznanje Inženirska iskra podeljuje Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj.

Štiri inženirske ekipe, ki so v rekordnem času razvile slovenske respiratorje:

1) Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s partnerji;

2) Skupina Diham v sestavi Lotrič Meroslovje, Domel, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Zavod 404, podjetje BPMC;

3) skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji ter

4) Hiša eksperimentov.

Slovenija je že mnogokrat dokazala, da je zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Da današnje generacije inženirjev ne zaostajajo za velikimi zgodovinskimi dosežki, so v času COVID-19 krize potrdile štiri razvojne skupine inženirjev. Te so v rekordnem času razvile prototipe respiratorja - ključnega aparata za reševanje življenj v pandemiji. Priložnost, da se vključijo v reševanje izziva, so dobili tudi mladi, ki so bili nad izkušnjo navdušeni: »Inženirji se izzivov, ki so pred nami preprosto lotimo. Tudi če morda ne razumemo ali ne znamo vsega, vseeno poskusimo in preizkusimo samega sebe. Res je bil super projekt – hvaležni smo, da smo lahko kot študenti sodelovali z vodji razvojnih timov iz različnih podjetij, spoznali podjetja in nova področja dela.« Občudovanje, ki so ga razvojne skupine požele v javnosti, predstavlja najboljšo možno popotnico inženirskim poklicem. Za družbeni zgled in opogumljanje mladih priznanje Inženirska iskra prejmejo: Fakulteta za elektrotehniko UL s partnerji; skupina Diham v sestavi Lotrič Meroslovje, Domel, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Zavod 404, podjetje BPMC; skupina Janeza Pirca s sodelavci in prijatelji ter Hiša eksperimentov.