Dvojica se je okoli 18. ure zvečer sprehajala po gorski stezi v Dolomitih, kakih 50 kilometrov severno od Trenta, ko sta naletela na medveda. Sin je hodil spredaj in se je tako prvi soočil z medvedom, pri čemer je padel in ostal ujet pod njim. Oče se je nato vrgel na medveda, da bi rešil sina. Oba moška sta pri tem utrpela poškodbe, zaradi katerih so ju morali prepeljati v bolnišnico, a nista v življenjski nevarnosti. Oče ima med drugim zlom noge in več globokih ran, sinove rane naj bi bile bolj površinske.

V deželi Trentinsko sicer živi več deset medvedov, ki občasno prihajajo na naseljena območja ali napadajo domače živali. Prizadevanja za ponovno naselitev medvedov na severu Italije segajo dve desetletji nazaj, ko so tja pripeljali kakih deset medvedov iz Slovenije, spominja AFP.