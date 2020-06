Vladni govorec Jelko Kacin je pojasnil, da so današnjo tiskovno konferenco sklicali predvsem zaradi velike razburjenosti Slovencev v zvezi z dogajanjem na Hrvaškem. Povedal je, da na ministrstvu za zunanje zadeve zaradi tega pregorevajo telefoni. Preplah je po njegovem mnenju povzročila predvsem lažna novica o tem, naj Slovenci nemudoma zapustijo Hrvaško, ki se širila prek spleta v preobleki novice STA oziroma 24ur. Poleg tega pa je bil kritičen tudi do sinočnjega nastopa ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki je omenil možnost uvedbe karantene za povratnike s Hrvaške.

Glede včerajšnjih številk potrjenih okužb z novim koronavirusom, ko je bilo 13 pozitivnih testov, razlogov za preplah za zdaj še ne vidi. Pravi, da so številke pridelek celega konca tedna, ko se tudi sicer manj testira in je zato ob ponedeljkih več pozitivnih rezultatov. Upa, da bo številka jutri vseeno močno upadla. Da je situacija v Sloveniji trenutno pod nadzorom pravi tudi epidemiolog dr. Mario Fafangel. Pravi, da se dogaja, kar so pričakovali ob odprtju meja in prostemu gibanju ljudi. »Zadnja številka je sicer nekoliko višja, a če se bo število zopet spustilo, bo to znak, da zadeve obvladujemo,« je pojasnil. Kacin je sicer povedal, da bo vlada preučila morebitne nove ukrepe, a česa drastičnega ne pričakuje.

Glede stanja na Hrvaškem Fafangel pravi, da je primerljivo s Slovenijo. »Epidemiološko se tam nekaj dogaja,« je povedal. »Trenutne številke 14-dnevne komulativne incidence so tam nekaj čez 2, kar je primerljivo s Slovenijo.« To pomeni, da je Hrvaška še na seznamu varnih držav. Se pa stanje po vsem svetu hitro spreminja. Ob odhodu na morje pa Fafangel svetuje vzdrževanje razdalje in higiene. »Pomaga tudi ohranjanje istega družabnega kroga,« je še dodal. »Vemo, kako je pri otrocih. Skupinice bodo. Če je ta skupinica omejena in se igra med sabo, je potem v primeru kontakta omejeno širjenje v eni manjši skupini.«

Gantar: Hrvaška postaja epidemiološko nevarna država, skrb je na mestu Minister za zdravje Tomaž Gantar je v oddaji 24ur zvečer v ponedeljek izrazil zaskrbljenost zaradi razmer glede novega koronavirusa na Hrvaškem. »Takoj, ko se bo povečalo število okužb v Sloveniji in bo ugotovljeno, da so te vnešene iz Hrvaške ali pa če se bo tam to višje število okuženih na dnevni ravni ustalilo, bo država postala rdeča cona in bo uvedena karantena za vse, ki prihajajo iz Hrvaške,« je pojasnil Gantar, piše na portalu 24ur. Izrazil je tudi skrb, ker le malo ljudi še upošteva zaščitne ukrepe. Povsod število okuženih narašča, zadeva ni zaključena, je opozoril. Na Hrvaškem v zadnjih dneh poročajo o porastu okužb z novim koronavirusom. V ponedeljek so sporočili, da jih je bilo v enem dnevu 19, dan pred tem pa 18. Glede varnih držav od samega začetka uporabljajo transparente kriterije, to je manj kot deset novih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh in skupno 10.000 testov na milijon prebivalcev. Dodali so, da epidemiološko stanje spremljajo ves čas in vsak dan sproti vključujejo v izračun. Ob vstopu iz držav na rdečem seznamu v Slovenijo je obvezna karantena.