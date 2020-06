V sredo bo še razmeroma sončno, proti večeru bodo predvsem na severu možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V petek bo še nestanovitno z možnostjo ploh in posameznih neviht.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa plitvo območje nizkega zračnega tlaka s hladnim zrakom v višinah. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ponekod ob severnem Jadranu popoldne maestral. V sredo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa bo v krajih severno od nas verjetnost za plohe in nevihte naraščala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.