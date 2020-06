Aretacije so izvedli v vrsti mest v državi od petka do nedelje. Tokratni protesti so posledica četrtkove aretacije priljubljenega predsedniškega kandidata Viktorja Barbarika in njegovega sina, ki je vodja kampanje. Oblast ju obtožuje vpletenosti v organizirani kriminal in pretakanje več sto milijonov dolarjev v latvijsko banko ter vplivanja na priče. »Nezaslišano se mu zdi, da ga nezakonito zadržujejo brez vsake podlage,« je dejal njegov odvetnik in dodal, da vse obtožbe zavrača. Evropska unija je pozvala oblati v Minsku, naj Barbarika takoj izpustijo in zagotovijo transparentno in neodvisno preiskavo. Dodali so, da so poročila o pridržanju ljudi zaradi udeležbe na protestih »skrb zbujajoča«.

To še zdaleč ni prvi takšen primer v zadnjem času. V začetku meseca so denimo aretirali vodilnega opozicijskega politika Nikolaja Statkeviča, ki so mu pred tem prepovedali, da bi se vnovič potegoval za predsedniški položaj. Statkevič je še vedno v priporu. Aretirali so tudi Sergeja Tihanovskega, priljubljenega blogerja in aktivista za človekove pravice z obtožbo, da je pretepel policista. Tihanovski je pred tem napovedal predsedniško kandidaturo, pa so mu jo prepovedali, zato jo je napovedala njegova soproga Svetlana. Zaradi udeležbe na protestih je še vedno v zaporu tudi opozicijski politik Pavel Sevjarinec. agencije