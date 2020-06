Bo sodelovanje z Janšo usodno za članstvo SMC v ALDE?

Na septembrskem kongresu bo SMC spremenila ime, po napovedi njenega predsednika Zdravka Počivalška pa bo vztrajala pri liberalni usmeritvi in ostala članica evropske liberalne družine ALDE. V bruseljskih krogih je sicer zakrožilo, da so v ALDE z ravnanjem SMC zelo nezadovoljni in da bi jo lahko iz svojih vrst celo izključili.