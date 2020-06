Zarif je to, da bodo črni skrinjici poslali v Francijo, napovedal v telefonskem pogovoru s kanadskim zunanjim ministrom Francois-Philippom Champagnem. "Odločitev je bila sprejeta že pred nekaj časa, kmalu pa bomo to tudi storili," je povedal, so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva.

Dodali so, da je do zamude prišlo zaradi pandemije covida-19, zaradi katere je bila odpovedana večina mednarodnih letov. Iran sicer nima zmogljivosti za analizo črnih skrinjic.

Teheran je ukrajinskim oblastem ob tem sporočil, da je pripravljen razrešiti pravna vprašanja v zvezi s sestrelitvijo in se pogovoriti o kompenzacijah družinam žrtev, so navedli na iranskem ministrstvu.

Iranska revolucionarna garda je potniško letalo družbe Ukrainian International Airlines po pomoti sestrelila v začetku januarja kmalu po vzletu s teheranskega letališča. Incident se je zgodil le nekaj ur po iranskem napadu na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki. Napad je bil maščevanje za ameriško likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija.

V sestrelitvi letala je umrlo 176 ljudi. Na njem so bili večinoma Iranci, več deset kanadskih državljanov in okoli deset Ukrajincev.