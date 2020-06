V nesreči udeleženi otroci so se igrali na obrežju reke, ko je eden od njih zdrsnil vanjo. V vodo je skočilo še preostalih sedem, da bi mu pomagali. Lokalne oblasti v okrožju Tongnan so sprožile reševalno operacijo, ki se je zavlekla v noč. Danes zjutraj so sporočili, da so v reki našli trupla vseh osmih otrok.

Na Kitajskem je glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) utopitev glavni vzrok smrti za mlajše od 14 let. Na nekaterih zlasti podeželskih območjih zna plavati le okrog deset odstotkov otrok. Po oceni kitajskega zdravstvenega ministrstva v državi utone 57.000 ljudi na leto.