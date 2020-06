Mariborčan je v petek, 12. junija, na spletu objavil fotografijo domnevnih serijskih vlomilk. Policija pozna identiteto ene izmed njiju, 10. junija so jo namreč zasačili med vlomom v središču Maribora in ji odvzeli prostost. Nato so jo morali čez dva dni izpustiti. (Foto: facebook)