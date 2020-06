Ženska, ki se je identificirala le kot Danielle, je v tvitu, ki ga je objavila 20. junija, 26-letnega pevca obtožila spolnega napada. Kot je zapisala, je Bieberja spoznala 6. marca leta 2014 na koncertu v Austinu v Teksasu. Kanadčan jo je skupaj s prijatelji po koncertu povabil v hotel, nato pa v ločeni sobi spolno napadel.

Na obtožbe se je v nedeljo sprva odzvala Bieberjeva zastopnica Alison Keyes in dogodek v celoti zanikala. Kot je povedala za ameriške medije, so trditve dekleta, ki je svoj profil na twitterju že izbrisala, neresnične, saj pevec sploh ni prebival v hotelu, temveč je tisto noč prespal v sobi, najeti prek platforme AirBnB. Kasneje istega dne se je oglasil tudi Bieber in na twitterju delil fotografije, spletno pošto in račune, ki naj bi dokazovali, da je 9. marca 2014 prenočil v najeti sobi, dan pozneje pa v hotelu Westin. Dodal je še, da je bil takrat v družbi s tedanjim dekletom Seleno Gomez.

»Govorice so govorice, obtožbe glede spolnih zlorab pa ne jemljem zlahka. Iz spoštovanja do vseh žrtev, ki se vsakodnevno soočajo s temi težavami, sem želel zbrati vsa dejstva, preden sem se javno odzval,« je na twitterju zapisal pevec in napovedal, da bo ukrepal tudi po pravni poti. »Ker sem dokazal, da so trditve lažne, bom prek Twitterja in sodnih oblasti sprožil kazenski postopek,« je še dodal.