Jaški, ki so jih odkrili arheologi, imajo premer več kot 10 metrov, v globino pa sežejo pet metrov. Postavljeni so v krogu okoli starodavnega naselja Durringto Walls, ki se nahaja okoli tri kilometre stran od Stonehengea.

Strokovnjaki menijo, da bi okoli 20 jarkov lahko tvorilo del zamejitve posvečenega območja, povezanega s Stonehengeom. Dr. Nick Snashall iz organizacije Arheologi za Stonehenge, ki skrbi za spomenik, je povedala, da gre za presenetljivo odkritje.

Animirana slika lokacij jaškov okoli naselja Durrington Walls. (foto: Univerza v Bradfordu/Reuters)

»Durrington Walls je kot prostor, kjer so graditelji Stonehengea živeli in obedovali, ključen za razvozlanje zgodbe širšega območja Stonehengea,« je povedala. »To novo odkritje nam ponuja nov vpogled v življenje in prepričanja naših neolitskih prednikov. Ekipa projekta The Hidden Landscapes je združila najsodobnejšo arheološko terensko delo z dobrim starim detektivskim delom in našla to izjemno odkritje ter napisala novo poglavje v zgodbi območja Stonehengea.«

Eden od vodij raziskave, arheolog Vincent Gaffney, je ob tem dejal: »Ne morem dovolj izpostaviti potrebnega napora za kopanje takšnih jaškov s kamenim in lesenim orodjem ter orodjem iz kosti.«