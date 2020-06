»Kdorkoli je kolikor toliko resen, ne more ničesar izključiti,« je Schallenberg uvodoma odgovoril na vprašanje, ali zaradi morebitnega drugega vala pandemije razmišljajo o vnovičnem zaprtju meja. »Nihče v Evropi si ne želi drugega zaprtja ali uvedbe karanten,« je ocenil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg na tiskovni konferenci s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem. Skupaj z drugimi državami nameravajo storiti vse, kar bo v njihovih močeh, da bi preprečili drugi val, je zagotovil med obiskom v Sloveniji.

Avstrija je odpravila režim prehajanja meja s svojimi sosedami 4. junija, le z Italijo ga je imela vzpostavljenega slaba dva tedna dlje. Doslej so svoje meje odprli za skoraj vse države Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Za Portugalsko, Veliko Britanijo in Švedsko še vedno ostajajo omejitve na mejah, je pojasnil Schallenberg in pristavil, da situacijo v drugih državah preverjajo vsaka dva tedna. Morda bodo lahko že konec meseca spremenili mejne režime.

Minister Logar je Schallenbergu predstavil dvofazni sistem sprejemanja omejevalnih ukrepov v Sloveniji. Tako kot drugi predstavniki vlade je Logar ponovil znano stališče, da bo vlada sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja državljanov. To velja tudi za primer, da bo prišlo do izbruha virusa v kateri drugi državi.