Ne glede na epidemijo covida-19 namreč ljudje še vedno bežijo iz vojno razdejane Libije, dodajata organizaciji. Ob tem zagotavljata, da bodo na krovu ladje vzdrževali stroge varnostne ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Prisotno bo tudi medicinsko osebje. Ladja zaradi zdravstvene krize ni obratovala več mesecev. Iz Sredozemlja so se v tem obdobju umaknile tudi druge ladje nevladnih organizacij, a se sedaj že vračajo na območje. Med drugim že delujeta ladji Sea Watch 3 nemške organizacije Sea Watch in Mare Jonio italijanske nevladne organizacije Mediterranea Saving Humans.

Kot ugotavlja Nicholas Romaniuk, ki na ladji Ocean Viking usklajuje reševalne operacije, je prišlo do drastičnega povišanja števila odhodov migrantov iz Libije. »Naša vloga je reševati življenja v osrednjem Sredozemlju, kjer obstaja praznina med Libijo in evropskimi državami,« je dejal. Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) so se med januarjem in koncem maja poskusi prečkanja Sredozemskega morja iz Libije v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 150 odstotkov. Lani se jih je v tem obdobju na tvegano pot podalo nekaj več kot 3700, letos pa nekaj več kot 8300.