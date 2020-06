Enainšestdesetletnega Carla Ancelottija, ki je od decembra lani trener angleškega prvoligaša Evertona, španski tožilci sumijo, da je v času vodenja Reala Madrida med letoma 2013 in 2015 špansko blagajno oškodoval za 1,062 milijona evrov.

Kot poroča tiskovna agencija AFP, je Italijan v fiskalnih letih 2014 in 2015 španskim oblastem prijavil plačo, ki jo je prejemal kot trener madridskega Reala, ne pa tudi prihodkov od trženja svoje podobe in denarja od sponzorskih pogodb. Po trditvah tožilstva je nogometni trener to storil zavedno in z namenom, da se izogne plačilu davkov. To naj bi napravil s pomočjo zapletene mreže slamnatih podjetij, s katerimi je zakril svojo identiteto.

Ancelotti je sicer še eden v vrsti nogometnih zvezdnikov, ki so se v zadnjih letih zaradi utaje davkov znašli pod drobnogledom španskih oblasti. Za najodmevnejša primera sta poskrbela Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, ki sta bila spoznana za kriva pranja denarja, posledično pa ju je doletela visoka finančna globa.