Na hrvaškemu otoku Vis pogrešanega Slovenca našli nepoškodovanega

Pripadniki hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) so danes na otoku Vis našli nepoškodovanega 26-letnega slovenskega državljana, ki so ga pogrešali od nedelje popoldan, ko se ni vrnil z ribolova, je danes potrdila splitska policija. Iskalno akcijo so nadaljevali danes, potem ko so jo sinoči zaradi neurja začasno ustavili.