Pri Julien's Auctions je dražba predmetov, ki so bili nekoč v lastni priznanih glasbenikov, potekala v petek in soboto. Rekord je na dražbi dosegla kitara, na katero je legenda grungea Kurt Cobain igral med oddajo MTV Unplugged v New Yorku. Že izklicna cena za elektro-akustično kitaro Martin D-18E iz leta 1959 je bila milijon ameriških dolarjev, na koncu pa je bila prodana za šestkrat višji znesek, poročajo tuji mediji. Doslej je za najdražjo na dražbi prodano kitaro veljal črni instrument, znamke Stratocaster, ki je bil v lasti Davida Gilmourja iz Pink Floyd. Novi lastnik je zanj odštel 3,95 milijona dolarjev, navaja portal glasbene revije Rolling Stone.

Nirvana so sicer na kultni oddaji glasbene televizije MTV nastopili 18. novembra 1993, le slabih pet mesecev preden je Cobain storil samomor. Kot še navaja revija, so na dražbi kitaro ponudili skupaj s črnim kovčkom za hranjenje. V kovčku, na katerega je grunger nalepil letak s podobo albuma Feel the Darkness skupine Poison Idea, so bili trije zavitki nadomestnih strun ter z vilico, žlico in nožem okrašen usnjen mošnjiček, v katerem naj bi Cobain hranil heroin, od katerega je bil odvisen zadnja leta življenja.

Med spominskimi predmeti, povezanimi z Nirvano, so na dražbi Glasbene ikone ponudili tudi kitaro Fender Strat, na katero je Cobain igral tekom turneje In Utero leta 1994, ter srebrno srajco, ki jo je nosil v videu za skladbo Heart-Shaped Box. Lani so sicer s cigareti ožgano jopico, ki jo je Cobain nosil v oddaji MTV Unplugged, prodali za 334.000 dolarjev. Med številnimi zanimivimi predmeti pa je bila na dražbi za 563.500 dolarjev prodana tudi kitara z imenom Blue Angel, ki je pripadala legendarnemu, prav tako že pokojnemu glasbeniku Princeu. Kot poroča CNN, gre za kitaro mode barve Cloud 2, ki je bila v 80-ih letih po naročilu narejena za glasbenika. Vanjo so vgravirani tudi Princeovi ljubezenski simboli.