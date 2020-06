Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Crveni zvezdi, so se s koronavirusom okužili Marko Gobeljić, Njegoš Petrović, Dušan Jovančič, Marko Konatar in Branko Jovičić. Vsi se počutijo dobro in so v strogi osamitvi ter v stiku z zdravniško ekipo kluba. »Gobeljić, Jovančić, Petrović in Konatar so kazali simptome bolezni pred tekmo srbskega prvenstva proti Proleterju in preventivno niso bili na stadionu, medtem ko Jovičić ni kazal simptomov in jih še vedno nima, čeprav je bil njegov test pozitiven.«

Beograjčani so še zapisali, da so testirali vse ostale nogometaše, strokovni štab, upravo in osebje, ki je bilo v stiku z okuženimi, a so bili njihovi izvidi negativni. »Javnost bomo še naprej obveščali o vseh podrobnostih o boju proti koronavirusu. Seveda, če bo do novih okužb tudi prišlo.«