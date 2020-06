Bolnik je triažni službi sam povedal, da ima simptome, značilne za okužbo z novim koronavirusom. Po besedah predstojnice enote splošne nujne medicinske pomoči ljubljanskega zdravstvenega doma Marije Matejke Škufca Sterle je triažna sestra ukrepala ustrezno in ga opremila z zaščitno masko ter navodili o ohranjanju telesne razdalje.

»Ker ni bil nujen bolnik, je moral na pregled počakati. Ponoči je bila strašna gneča, čakalna doba je bila nekaj ur. Po pregledu pa je na izvide čakal izoliran v ambulanti in zjutraj odšel domov,« je danes pojasnila medijem. Pred tem je bila v edini izolirni sobi namreč druga bolnica, ki je imela odrejeno karanteno zaradi prihoda iz Srbije in je zaradi nujnega stanja obiskala urgenco. Škufca Sterletova je zagotovila, da bolnik v čakalnici ni bil v neposrednem stiku z ostalimi čakajočimi.

Bolniki in spremljevalci naj spremljajo svoje zdravstveni stanje

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob tem pozval vse bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili v času od sobote od 22. ure do nedelje do 7. ure v čakalnici urgentnega bloka Univerzitetnega centra Ljubljana, naj v naslednjih 14 dneh opazujejo svoje zdravstveno stanje.

»Če pride do znakov respiratorne okužbe, kar se kaže z vročino, kašljem, nahodom, bolečinami v žrelu ali mišicah, naj ostanejo doma, omejijo stike z drugimi ljudmi, pokličejo svojega izbranega zdravnika in mu opišejo svoje zdravstveno stanje ter mu povejo, da so bili v tem času v čakalnici urgentnega bloka v Ljubljani,« pozvala Mateja Lamovšek z NIJZ. Dodala je še, da je bil v tem primeru virus vnesen iz tujine.

V kliničnem centru so že večkrat opozorili, da je čakalnica ljubljanske urgence relativno majhna za veliko število bolnikov, ki jih tam obravnavajo, pa je opomnil Uroš Tominc iz urgentnega bloka UKC Ljubljana. Med vikendom in ponoči v prostorih urgence namreč deluje tudi dežurna služba ljubljanskega zdravstvenega doma, kar po njegovih besedah pomeni obremenitev za urgentni center. Pozval je k razmisleku o ločitvi teh dveh služb.