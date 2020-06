Lafarge Cement, ki je po neuspešnem boju za okoljevarstveno dovoljenje vrata zaprl leta 2015, je na Agencijo RS za okolje (Arso) zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za omenjeni nameravani poseg naslovil septembra lani, dopolnil pa jo je januarja letos.

Trboveljska cementarna bi tako v sklopu obstoječih objektov in naprav v Trbovljah, ki so trenutno v fazi mirovanja, ponovno pričela z dejavnostjo mletja, skladiščenja in odpreme cementa. Vhodne surovine za pripravo cementa bi dovažali od drugod. Iz vloge Lafargea izhaja, da kapaciteta mlina cementa znaša 80 ton na uro, mlin pa bi deloval največ 12 ur dnevno, torej bi znašala največja kapaciteta mlina 960 ton dnevno.