Policija Federacije Bosne in Hercegovine je v okviru obsežnejše operacije z imenom Mreža prijela šest oseb, eno pa še iščejo. Abdić, ki je znan pod vzdevkom Babo, je glavni osumljenec. Sodišče je določilo pripor tudi za vodjo oddelka za urbanizem v občini Velika Kladuša, Sulejmana Silića. Osumljeni so, da so od leta 2016 storili več kaznivih dejanj zlorabe položaja in kršitve konkurenčnih pravil pri javnih razpisih, je po aretacijah objavilo tožilstvu unsko-sanskega kantona. Abdić in njegovi tesni sodelavci so osumljeni, da so oškodovali proračun Velike Kladuše za najmanj 300.000 evrov, je poročala televizija Al Jazeera.

Tožilstvo v Bihaću je v nedeljo sporočilo, da so tri osebe izmed šestih prijetih priznale kazniva dejanja, za katera jih bremenijo. Zato so jih izpustili, naj se branijo s prostosti. Še eno prijeto osebo so izpustili ob prepovedi zapuščanja bivališča. Abdića so pred štirimi leti izvolili za župana občine Velika Kladuša, v kateri ima veliko privržencev, ki se še spomnijo njegove vloge v nekoč zelo uspešnem jugoslovanskem kmetijsko-živilskem podjetju Agrokomerc. To podjetje je močno vplivalo na razvoj območja Velike Kladuše v 80. letih prejšnjega stoletja, a kot se je izkazalo, tudi zaradi finančnih malverzacij Abdića. Izdal je namreč za okoli 400 milijonov dolarjev menic brez kritja. Leta 1987 so ga obsodili na več let zapora, afera pa je tedaj v obdobju razpadanja Jugoslavije močno odmevala po vsej bivši državi, saj ni šlo le za gospodarski kriminal, ampak je imela po mnenju poznavalcev tudi politično ozadje.