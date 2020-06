Po podatkih brazilskega zdravstvenega ministrstva je v zadnjem dnevu zaradi covida-19 umrlo še 641 ljudi, skupaj že 50.617. Z novim koronavirusom je v Braziliji okuženih 1,085 milijona ljudi. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da so številke v tej južnoameriški državi z 210 milijoni prebivalcev zelo verjetno še precej višje, saj opravijo malo testov na okužbe.

V Braziliji se je od prve potrjene okužbe v februarju ob širjenju novega koronavirusa znižala podpora desničarskemu predsedniku Jairu Bolsonaru, ki je v začetku pandemije označil za blago gripo in zavrnil sprejetje ukrepov za ustavitev njegovega širjenja. Številne države in mesta so zaščitne ukrepe sprejeli sami, vendar pa omejitve ponekod že sproščajo.