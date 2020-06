Talne obloge so svoj svet, nakup pa le na prvi pogled deluje povsem enostavno. Ob množici materialov, vzorcev in drugih podrobnosti se uporabnik namreč pogosto izgubi in ravno zato je zelo pomembno strokovno vodenje kupca skozi vsa vprašanja o namenu, željah …, na koncu pa je še kako pomemben tudi otip in pogled na izbrano talno oblogo.

Naš tokratni sogovornik je direktor podjetja Peter Lapornik , ki je najprej izpostavil, da so letos aprila zaznamovali 30-letnico delovanja podjetja. Obletnica kot obletnica, bi lahko rekli, je pa ta čas vendarle izjemen odraz delovanja, načina pristopa in uspešnosti celotne ekipe podjetja. V podjetju je 51 zaposlenih, ki opravljajo svoje aktivnosti na področju veleprodaje, maloprodaje ter svetovanja in vgradnje. Prodajne salone imajo v Šentjurju, Ljubljani v BTC in enega na Rudniku, Šenčurju pri Kranju, Velenju, Kopru, Murski Soboti, Novem mestu, Krškem, Novi Gorici in Mariboru.

»Podjetje je začelo svojo dejavnost leta 1990. Najprej smo delovali kot grosistično podjetje in oskrbovali vsa večja trgovska podjetja, ki so imela v ponudbi talne obloge. Osebno sem bil pred tem zaposlen v trgovskem podjetju Sloga Zagreb, kjer sem bil 12 let komercialni zastopnik za področje Slovenije. Sloga je imela v svoji ponudbi tudi različne talne obloge. Po razpadu takratne države Jugoslavije in ob možnosti, da smo lahko registrirali podjetja, sem se odločil za samostojno pot. Na začetku je bilo težko, glavni problem je bila likvidnost, vendar so se z vsakoletno rastjo prometa pogoji poslovanja izboljševali, tako da smo prišli do rezultatov, s katerimi smo zadovoljni in nam dajejo spodbudo za naprej.«

»Res je, da se je ponudba hitro širila na razne materiale in kvalitete. Ves čas pa so vse talne obloge tudi tehnično izpopolnjevale, tako da danes velik delež zavzemajo talne obloge »na klik«, ki so enostavnejše za vgradnjo tam, kjer se pač to da, oziroma če kakovost ustreza želji naročnika.«

»Oba sistema vgradnje sta v veljavi in se ju uporablja, odvisno je le, za kakšen projekt gre, ali je to novogradnja ali obnova, vsekakor pa po posvetu v salonih skupaj z našimi kupci najdemo najustreznejšo rešitev. Odločitev prepuščamo strankam. Mi jim samo svetujemo o možnih variantah, nato se kupec sam odloči. Seveda pa je treba zadeve dobro prediskutirati tudi glede tehničnega vidika in uporabnosti same talne obloge. Vsem zainteresiranim kupcem pred izbiro talne obloge svetujemo, da obiščejo enega njim najbližjih salonov, ki jih imamo v Sloveniji. Na ta način najlažje pridejo do prave odločitve.«

»Direkten stik s kupcem oziroma uporabnikom je zelo pomemben. Da lahko izmenjamo razna vprašanja glede izbire, uporabnosti in tehničnega vidika. Na ta način lažje pridemo do prave končne rešitve, ki bo zadovoljila uporabnika oziroma investitorja.«

»Ponudba je zelo široka, po tehnični zasnovi artiklov in seveda barvno ter po uporabnostih. Če bi nekako na pamet rekel, se pojavi tisoč ali več možnosti vgradnje različnih talnih oblog, kot so gotovi parketi, laminati, vinilne plošče, tekstilne plošče, preproge … Seveda pa je tudi odvisno, za katere prostore gre.«

»Svojih parketarjev in polagalcev poda nimamo. Gojimo pa tesno vzajemno sodelovanje z njimi, skupaj tudi pripravljamo razne delavnice, ki jih organiziramo skupaj s proizvajalci, da smo stalno seznanjeni z novostmi in načini vgradnje.«

»Vse talne obloge iz ponudbe našega podjetja, kjer zastopamo svetovno znane proizvajalce, strokovno vgradimo po željah naročnikov in seveda ponujamo celovite rešitve.« (hh)