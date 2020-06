Sodeč po izidih vzporednih volitev je vladajoča srbska napredna stranka Aleksandra Vučića prejela dobrih 62 odstotkov glasov, v skupščino pa naj bi se prebili le še socialisti z dobrimi desetimi odstotki in lista župana Novega Beograda Aleksandra Šapića s štirimi ter predstavniki manjšin.

Zaradi opozicijskega poziva k bojkotu volitev je bila udeležba v primerjavi s prejšnjimi opazno nižja. Ostala naj bi pod 50 odstotki, kar je mogoče deloma pripisati tudi epidemiji koronavirusa in porastu okužb tik pred volitvami. Pred štirimi leti je bila udeležba 56-odstotna, a že pred tem samo 53-odstotna, tako da o bojkotu, ki bi globoko odražal celoletni revolt na beograjskih ulicah proti predsedniku Vučiću, še ne moremo govoriti. No, Dragan Đilas je v imenu opozicije izrazil zadovoljstvo z izkazanim bojkotom, saj podpolovična udeležba po njegovem mnenju pomeni nelegitimnost volitev. Podvomil pa je tudi o tem, ali je objavljena udeležba Vučićeve srbske napredne stranke, ki naj bi znašala 50,2 odstotka, sploh realna, ker je skokovito porasla v zadnjih urah in ker se nekatera volišča niso zaprla ob 20. uri zaradi nenadoma nastalih vrst čakajočih. Đilas je izrekel še vrsto kritik o volilnih nepravilnostih, prevarah in izsiljevanjih vladajoče stranke z napovedjo boja za poštene volitve.

Na volišča v Srbiji je bilo po končnem preverjanju volilnih imenikov povabljenih 6.584.376 volilnih upravičencev, od tega okoli sto tisoč na Kosovu. V nekaterih občinah so izvedli tudi lokalne volitve, saj so se iztekli štiriletni mandati tamkajšnjih svetnikov, v Vojvodini pa so hkrati volili 120-članski parlament avtonomne pokrajine z možnostjo, da se opredelijo zgolj za eno izmed devetih volilnih list, pri čemer bodo tamkajšnje stranke po svoji presoji delegirale poslance glede na odstotke volilne podpore. Volitve v občinah s srbskim življem na Kosovu so potekale pod nadzorom organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je volilno gradivo po zaprtju volišč zbrala in prenesla v Srbijo, kjer so ga dodali drugim glasovnicam.

Skupaj 8364 volišč, odprtih ob 7. uri zjutraj, je bilo dan prej razkuženih, volilnim komisijam je bilo odrejeno obvezno nošenje mask, te pa so priporočili tudi volilcem. Epidemiologinja Darija Kisić Tepavčević jim je na državi televiziji razložila, da njihov odhod k volilnim skrinjicam ne predstavlja večjega tveganja kot v kateri koli drug zaprt prostor, na primer v trgovino za kratek čas, ko gre za možnost kapljične okužbe s koronavirusom. Povedala je še, da je sama glasovala takoj zjutraj in da so na njenem volišču spoštovali vsa priporočila stroke za zmanjšanje tveganja prenosa okužbe, res pa so čez dan elektronski mediji poročali, da maske za volilne komisije niso bile absolutna zapoved.