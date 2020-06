Ker se prvenstvo že zelo dolgo ni zavleklo v poletje, je ritem spremenjen, za nameček pa tekme igrajo po dvakrat na teden. To po problematičnih pripravah zahteva izjemno pripravljenost igralcev in tudi vseh akterjev ob igrišču. Logično je, da se dogaja veliko presenečenj, saj moštva nimajo časa za okrevanje po poškodbah in slabih rezultatih. Klubi, ki so vsaj približno stabilni, so hitro ujeli ritem. Tudi Maribor, ki je izkoristil svojo moč, ki jo ima v slovenskem prostoru. Igra optimalno za ta čas, sprememba na trenerski klopi pa mu je prinesla psihološko stabilnost. Pri Olimpiji smo vseh sprememb, pretresov in nerazumljivih odločitev že vajeni. Ljubljanska zgodba je zelo nepredvidljiva, vodstvo kluba pa se mora zavedati, da čarobna palica ne obstaja. To velja tudi za Domžale, kjer težave segajo daleč nazaj. Zmaga proti Rudarju ni bistveno spremenila stvari.

Prijetno preseneča Bravo. Če je bil jeseni v krogu za izpad, je spomladi naredil velik premik naprej. Tudi na igrišču ekipa stoji precej bolje. V letu 2020 je naredil pomemben premik iz drugoligaškega v prvoligaški klub. Je v izjemni seriji, ki mu je prinesla odlično izhodišče za zadnji del prvenstva. Ekipa bo morala ustvarjen pozitiven trend potrditi v nadaljevanju. Prvenstvena lestvica je pred zadnjimi sedmimi krogi razdeljena na zgornji in spodnji del. Vsak klub je našel mesto, za katerega se mora boriti.