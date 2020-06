Tekma 30. kroga na Goodison Parku ni navdušila, priložnosti ni bilo veliko. Nekoliko bližje zmagi so bili gostitelji, ki bodo še nekaj časa sanjali kar štiri priložnosti v zadnjem delu tekme, med drugim je Tom Davies zadel tudi vratnico. Okvir vrat je tako preprečil, da Everton tekmeca ni premagal prvič po oktobru 2010, Liverpoolu pa je omogočil, da prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem vsaj za en dan poveča na 23 točk. Na Goodison Parku sicer že na tretjem mestnem derbiju zapovrstjo ni bilo golov.

Pomembno zmago v boju za ligo prvakov je zabeležil Chelsea. V gosteh je premagal Aston Villo, ki tako ostaja na predzadnjem mestu prvenstvene razpredelnice. Domači so po prvem polčasu vodili, v 43. minuti je v polno zadel Kortney House, gostom pa je v drugem uspel preobrat. Najprej je v 60. minuti izenačil Christian Pulišić, le dve minuti pozneje pa je končni rezultat postavil Olivier Giroud.

Newcastle je s 3:0 ugnal Sheffield United. Po prvem polčasu ni bilo golov, v 50. minuti pa so gosti ostali z igralcem manj, drugi rumeni karton in pot v slačilnico si je prislužil John Egan. Številčno premoč so gostitelji znali unovčiti, strelci zadetkov so bili Allan Saint-Maximin, Matt Ritchie in Joelinton.