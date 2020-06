Fajonova se je pripravljena potegovati za predsednico stranke, stranka pa je odprta tudi za vse druge kandidate. Prvih sto dni aktualne vlade v SD ocenjujejo izrazito kritično. Tanja Fajon je dejala, da gre za obdobje »več kot 100 napak te vlade«. »Na prvem mestu sta izjemno agresivna, arogantna komunikacija in vodenje predsednika vlade,« je poudarila. Po njenih besedah Janez Janša »vsak dan, tudi prek socialnih omrežij, z žalitvami in napadi na medije, pravosodje in protestnike vnaša razdor, nezadovoljstvo in vsesplošno jezo med državljani«. Izrazila je skrb, da bi se zaradi tega zgodilo nasilje. Po njenih besedah je zaradi posledic epidemije covida-19 socialna in ekonomska slika v državi slaba, pri tem pa so ukrepi vlade nedelujoči.