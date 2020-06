Na to se je včeraj zelo ostro odzval nedavno zavrnjeni kandidat za ustavnega sodnika Andraž Teršek, ki je na svojem facebook profilu zapisal, da je prepričan, da so primeri, ko policisti »brez posebnega, stvarno utemeljenega razloga«, zgolj zato, da bi ugotovili, ali imamo pri sebi veljavni osebni dokument, »očitna in groba kršitev ustavnih pravic in svoboščin ljudi. So arbitrarni in samovoljni poseg v osebno dostojanstvo, zasebnost in splošno svobodo ravnanja.«

Dodajmo samo drobno malenkost: Teršek je v omenjenem zapisu na facebooku zgolj poobjavil svojo kolumno, ki je luč javnosti zagledala že februarja. Se zdaj čudite, da ga je vladna SDS-mašina s svojimi pomožnimi motorji a la SMC nedavno zavrnila kot kandidata za ustavnega sodnika?

N. N.