»Rad bi svojim navijačem in prijateljem sporočil, da sem bil pozitiven na novi koronavirus po povratku v Monako,« je Dimitrov zapisal na Instagramu.

»Želim storiti vse, da bi tistim, ki so bili v stiku z mano v zadnjih dneh, omogočil testiranje, obenem pa naprošam, da vsi upoštevate preventivne ukrepe za zajezitev tega virusa,« je še dodal Dimitrov.

Na Instagramu je še sporočil, da se opravičuje, če je s tem koga prizadel ali komu napravil škodo. Zase pa je dodal, da je v domači oskrbi in da se počuti dobro.

Dimitrov je zaradi izčrpanosti in slabega počutja po porazu proti Hrvatu Borni Čoriću odpovedal nastope na Adria Touru, danes pa so organizatorji odpovedali finalni obračun med Novakom Đokovićem in Andrejem Rubljevom iz Rusije.

Đoković je v zadnjih tednih po navedbah tujih agencij poslušal ostre kritike zaradi polnih tribun in nespoštovanja higienskih protokolov.

Dimitrov je le eden od mednarodnih zvezdnikov, ki so se odzvali povabilu Novaka Đokovića za nastope na predvidenih štirih turnirjih. Na Adria Touru igrata tudi Avstrijec Dominic Thiem in Nemec Alexander Zverev.