V policijo nekoč samo samski moški

Začetki slovenske policije segajo v čas Franca Jožefa I., ko so se novi varnostni organizaciji lahko pridružili izključno samski fantje brez otrok. Takšne in podobne zanimivosti ponuja Muzej slovenske policije, ki so ga iz Tacna prestavili v središče Ljubljane. Muzej na Kotnikovi 8 je zdaj na voljo širši javnosti.