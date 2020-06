V Nemčiji rojen modni oblikovalec Karl Lagerfeld, ki je umrl pred nekaj več kot enim letom, je pustil ogromno zmedo glede svoje zapuščine. Po pisanju britanskega dnevnika The Daily Mail je veliko takih, ki se znajo na račun dedne zmede tudi zabavati, najpogostejši komentar pa ostaja: »Navijamo za mačko.« Prav brezskrbna modrooka birmanka Choupette (kar v francoščini pomeni srček), ki je veljala za posebno spremljevalko Lagerfelda, ima med ljudmi največ podpornikov, ki navijajo, da bi slednja dobila prav največji delež bogastva modnega virtuoza.

»Ko frči krzno«

Lagerfeld, ki je domnevno umrl zaradi raka trebušne slinavke, naj bi zapustil bogastvo v vrednosti nekaj manj kot 200 milijonov evrov (178 milijonov funtov), čeprav se govori, da je vrednost njegovega imperija vsaj še enkrat večja. Nenazadnje je veljal za vodilnega v modnem svetu, znan pa je bil po veliki ekscentričnosti, drznosti in sposobnosti, da izzove vsakogar. Po eni strani je bil to občutek občudovanja nad njegovo nesporno ustvarjalnostjo in vizijo, po drugi pa tudi nekakšen odpor zaradi njegovih neprijetnih, strupenih izjav in neprikritega egoizma.

Kdor je kaj veljal v svetu mode, se je v solzah, iskrenih ali zaigranih, poslovil od Lagerfelda, ki je vodil modno hišo Chanel kar 36 let. Prav tako je tudi risal, fotografiral, narekoval svetovne trende na različnih področjih. In še preden so se solze posušile, že se je začelo na veliko razpravljati o tem, kdo bo podedoval vse njegovo bogastvo. V skladu z oporoko, ta je bilo vložena v Monaku, je seznam dedičev za nekoga, ki ni imel krvnih dedičev, izredno dolg. Kar pet moških, dve ženski in mačka se zdaj pulijo za svoj delež premoženja. Da gre za hud spopad, so novinarji britanskega medija napovedali že z naslovom »Zakaj leti krzno nad bogastvom Karla Lagerfelda«, za nepremagljivo pa velja že omenjena mačka, ki je v središču pravnega boja, ki bi lahko trajal več let.

Da v dobrih 16 mesecih od Lagerfeldove smrti njegova volja še ni bila uresničena, gre pripisati prav veliki zmedi glede velikosti njegovega bogastva. Moški, ki bi lahko razrešil to zmešnjavo, je 87-letni pokojnikov računovodja Lucien Frydlender. Ta je svojo pariško pisarno zaprl septembra lani, francoski novinarji pa pišejo, da se na pozive medijev ali njegovih sorodnikov ne odziva. Novinarjem je uspelo priti do njegove žene, ki je iz Švice dejala, da so obtožbe glede goljufije z Lagerfeldovim denarjem na njegovem računu nore. »Bila bi vesela, če bi se moj mož skril na otoški raj s skritim zakladom, a je zelo bolan. V Parizu se je, tako kot mnogi ljudje njegove starosti, umaknil pred očmi javnosti. Če bi bil mrtev, bi se morali ukvarjati z vprašanjem dedovanja brez njega,« je še dejala.